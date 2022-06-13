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Jandarmadan aksiyon filmlerini aratmayan kurtarma operasyonu Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

İHA

Jandarmadan aksiyon filmlerini aratmayan kurtarma operasyonu Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesindeki hafta sonu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 10 dağcıdan 6'sı jandarma ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı.
Olay, Yamaç Mahallesi'ndeki kanyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahsur kalan 10 dağcıdan 6'sı helikopterle havadan kurtarılırken, 4'ü de karadan AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu kurtarıldı. Kurtarılan dağcılar tedbir amaçlı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağcıların kurtarılma anları ise diğer dağcılar tarafından anbean kaydedildi. Amatör kameralara yansıyan görüntüler aksiyon filmlerini aratmazken, dağcıları helikopter ile kurtaran jandarma ekipleri başarılı çalışması ile göz doldurdu.
Konu ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Aydın Söke’de 10 vatandaşımızın dağda mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine; Aydın Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter, Jandarma Arama Kurtarma personelimiz, AFAD ve AKUT ile yapılan 2 günlük müşterek çalışma sonucunda, 10 vatandaşımız da kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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