Milli Park’ta manzara, hafta içi de değişmedi

Doğal güzelliğiyle her sene çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, hafta içi de vatandaşların akınına uğradı.

Eşsiz doğal güzelliği ve canlı çeşitliliği ile her sene yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda kişinin geldiği Kuşadası Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda hafta içi de manzara değişmedi. Havaların mevsim normallerinin altında seyretmesine rağmen, bunaltan havayı fırsat bilen vatandaşlar İçmeler Koyu’na akın etti. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Milli Park’a gelen vatandaşlar sıcak hava da denizin keyfini sürdü.

Milli Park’ın Ege Bölgesindeki en güzel koylardan birisi olduğunu ifade eden Mustafa Efe Arıkan, “Ege’nin en güzel denizlerinden birisi Milli Park, İçmeler Koyu. Hafta içi de baya bir kalabalık deniz. Bu aralar hafta içi ve hafta sonu çok bir değişiklik olmuyor, yoğunluk anlamında. Okulların da kapanmasına yakın olduğu için vatandaşlar tatile çıkmaya başladı. Hafta içi kalabalık hafta sonu zaten ayrı bir kalabalık. Biz de çalışmadığımız zamanlarda ilk fırsatta buraya geliyoruz. Çok güzel bir yer burası ve herkesin gelmesini tavsiye ederim” dedi.

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