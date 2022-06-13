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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı binlerce kişiyi hafta sonu düzenlenen festivalde ağırladı

İHA

Koçarlı binlerce kişiyi hafta sonu düzenlenen festivalde ağırladı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bu yıl 14.sü gerçekleşen 'Koçarlı Yöresel Ürünler Festivali'ni geride bırakılırken, Belediye Başkanı Nedim Kaplan festivale katkı sağlayan ve katılan herkese teşekkür etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 1012 Haziran tarihlerinde düzenlenen 14. Koçarlı Yöresel Ürünler Festivali'nin hafızalarda önemli izler bıraktığını ifade ederek, “Koçarlı artık tanınma ve Marka ilçe olma noktasında önemli bir yol kat etti. Marka ilçe olma yolunda ilerlerken, Marka bir festival gerçekleştirdik. Vatandaşımızın ilgisi ve katılımı çok yüksekti. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Sadece Koçarlı’dan değil çevre ilçeler ve illerden de 3 gün boyunca festivale geniş bir katılım olduğunun altını çizen Kaplan, “Her gün binlerce vatandaş 2 yıllık pandeminin ardından düzenlenen festivalde hem sanata hem de eğlenceye doydu. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Koçarlı Belediyesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ancak pandemi dolayısıyla ödül töreni gerçekleşemeyen “Demokrasi Şehidi Adnan Menderes” konulu resim ve şiir yarışmasının ödül töreni festivalin ilk günü gerçekleştirdik” diye konuştu.

Festivalin amacına ulaştığını ifade eden Başkan Kaplan, festivalde emeği geçen başta sponsor firmalar, Koçarlı halkı, emniyet güçleri olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür etti. Festivalde Koçarlı'da yetişen yöresel ürünlerden çam fıstığı, incir, pamuk, zeytin ve zeytinyağını tanıtma fırsatı bulduklarını dile getiren Başkan Kaplan, “İlçemizde yaşayanların büyük bir bölümü geçimini yöresel ürünlerimiz ile sürdürüyor. Üreticimizin mahsullerini kısa sürede pazarlaması için tanıtım çok önemliydi. Çok güzel bir festival organize ettik. Koçarlı’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden her gün binlerce vatandaş festival için Koçarlı’ya akın etti ve festival çok renkli geçti. İlçemizi, ilimizi, yöresel ürünlerimizi bölgeye ve Türkiye’ye tanıtma imkanımız oldu. Sanatçılarımız ile de festivalimize gelen binlerce vatandaşı da eğlenceye doyurduk. Bu festivalin her yıl daha da genişleteceğiz" dedi.

Festival çerçevesinde ilçe merkezinde kurulan, yöresel ürünler, yiyecek içecek, hediyelik eşya stantlarının vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğün de söyleyen Başkan Kaplan, “Yerel ve yöresel ürünlerimizin yanı sıra ülkemizin farklı yörelerine ait geleneksel ürünlerde panayırda misafirleri ağırladı” diye konuştu.

Festival ünlüler geçidine sahne oldu
Festivalin sunuculuğunu ünlü sunucu Deniz Olgun yaparken, festivale yöresel ve ünlü sanatçılar damga vurdu. İzmir Bandosu, halk oyunları gösterileri yöresel sanatçılardan Feta, Ayşegül, Eşref Gülpınar, Müslüm Eren ve Ebru Bendiz festivale katılanlara sevilen şarkıları seslendirerek renk kattı.

Festivalin ilk gününde festival açılışı ve kortejin ardından Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce hayranlarına gecenin geç saatlerine kadar şarkılarını söyleyen Koray Avcı, unutulmaz eserlerinden seslendirerek Koçarlılılara ve Koçarlı’ya gelen hayranlarına müzik dolu unutulmaz bir festival akşamı yaşattı. Hayranlarıyla hep birlikte şarkılar söyleyen Koray Avcı, sahne performansıyla göz doldurdu.

Festivalin ikinci gününde ise Tuğçe Kandemir sevenleri ile buluştu. Kandemir'i dinlemek için gelen müzikseverler yağmurlu havaya rağmen saatler öncesinden festival alanına akın etti. Sevilen şarkılarını ardı ardına okuyan Tuğçe Kandemir, festivale katılan vatandaşları bir kez daha kendisine hayran bıraktı

Finalde Aleyna Tilki rüzgarı esti
Koçarlı Yöresel Ürünler Festivali'nin finalinde ise Koçarlı’da Aleyna Tilki fırtınası esti. Aleyna Tilki, yoğun yağmur yağışına rağmen saatler öncesinde konser alanına gelen hayranlarına enerjisi, dansları ve sahne performansıyla muhteşem bir gece yaşattı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve Türk pop, yabancı pop, rock, rap ve türkülerden oluşan repertuarını Koçarlılı ve Koçarlı’ya dışarıdan gelen yaklaşık binlerce hayranı için seslendiren Aleyna Tilki, dansçıları ile yaptığı şovlarla da tam not alarak dinleyenleri coşturdu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan festivalde yaptığı konuşmada Koçarlılılara seslenerek, “Her şey sizin için. Koçarlı için ne yapsak azdır” diyerek “Koçarlıyı marka ilçe yapmak için emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

"Emek veren ve katılan herkese teşekkürler"
Muhteşem gerçekleşen Festivalin ardından festivalde emeği geçenlere ve tüm Koçarlı halkına teşekkür eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Büyük bir coşkuyla marka bir festivalin altına imza attık. Festivalimizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğlence dolu bir festivali geride bıraktık. Festivalimize katılım ve ilgi çok yüksekti. Festivalimizi onurlandıran protokol üyelerimize, Koçarlı halkımıza, çevre il ve ilçelerden katılan misafirlerimize, festivalde emeği geçen, gecesini gündüzüne katarak festivalimizin düzenlenmesinde emek sarf eden organizasyon komitesine, sahada gece gündüz demeden çalışan belediye personelimize, emniyet güçlerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Festivalimizin düzenlenmesinde emek sarf eden organizasyon komitesine, sahada gece gündüz demeden çalışan belediye personelimize, destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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