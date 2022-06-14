Rektör Aldemir, Adım Üniversiteleri toplantısına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımlarıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen ADIM Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısı’na katıldı.



Toplantıya; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kütahya Valisi Ali Çelik, bölgeyi temsil eden birlik üyesi 19 üniversiteden 16’sının rektörleri, rektör yardımcıları ve genel sekreterleri katıldı.

2001 yılında 4 üniversiteyle kurulan ADIM Üniversiteleri Birliği’nin bugün 19 üniversiteyle eğitimöğretim, ArGe, teknik hizmetler ve sosyal kültürel hizmetler alanlarında üniversiteler arası iş birliğini geliştirdiğini ve ortak girişimlerde bulunduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Tüm dünyada yükseköğretime olan talep artarak devam etmektedir. Bilgi ekonomisi temelli küresel rekabet ortamında hükümetler, yükseköğretim kapasitelerini geliştirme konusunda destek sağlamaya devam etmektedirler. Biliyoruz ki, yükseköğretimde verimliliğin, yükseköğretime erişimin ve yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliklerinin artırılmasının, yalnızca eğitim açısından değil, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak da kalkınmaya etkisi yadsınamazdır” dedi.



Bölge üniversitelerinden oluşan Adım Üniversiteleri Birliği’nin bilimsel iş birliği açısından önem taşıdığını vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, eğitimöğretim, araştırmageliştirme ve sosyalkültürel geliştirmeleri arttırmak için yapılan toplantıların önem taşıdığını ifade etti.



Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya birlik üyesi rektörler tarafından makamında ziyaret gerçekleştirildi. Prof. Dr. Vural Kavuncu, Adım Üniversiteleri Birliğinin toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek katılımcılara teşekkür etti.



Adım Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısı çerçevesinde; Genel Sekreterlikler Toplantısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri Toplantısı, Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları Toplantısı, Kalite Koordinatörlükleri Toplantısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlükleri Toplantısı, Hukuk Müşavirlikleri Toplantısı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıkları Toplantısı, Personel Daire Başkanlıkları Toplantısı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları Toplantısı gerçekleşecek.

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