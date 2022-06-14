TBK’den Mineral ve Fosil Müzesi’ne ‘Doğa Tarihi’ kategorisinde ödül

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda Mineral ve Fosil Müzesi projesi ile “Doğa Tarihi Müzeleri” kategorisinde ödüllendirilen Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir törenle ödülünü aldı. Törene katılan Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar, TKB gibi önemli bir kurum tarafından ödüle layık görülmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.



Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması, bu yıl Jüri Özel Ödülü, El Sanatları ve Zanaat Müzeleri, Yaşam Kültürü Müzeleri, Kent Kültürü Müzeleri, Sanat ve Edebiyat Müzeleri, Millî Mücadele Müzeleri ve Doğa Tarihi Müzeleri olmak üzere 7 kategoride gerçekleşti. 15 belediyenin toplam 17 müzeyle başvurduğu yarışmada Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarihi ana aksı olan Yıldırım Caddesi üzerinde kurulan Mineral ve Fosil Müzesi, “Doğa Tarihi Müzeleri” kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Mineral ve Fosil Müzesi, TKB tarafından “Zengin doğa tarihi koleksiyonunu tarihi bir yapıda kentliyle buluşturmasının yanında doğa tarihi ile ilgili sürdürdüğü eğitim çalışmaları sayesinde kent sakinleri ve gençler arasında farkındalık oluşturması nedeniyle” ödüle değer bulundu.



Yarışmanın ödül töreni TKB’nin Kahramanmaraş’ta gerçekleşen olağan meclis toplantısında yapıldı. Törene Kuşadası Belediyesi adına katılan Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar, Türkiye’nin ilk turizm kentlerinden olan Kuşadası’nın çok önemli bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğuna dikkat çekerek Kuşadası Belediyesi’nin kentte var olan müze eksiğini gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Mineral ve Fosil Müzesi’nin Başkan Ömer Günel tarafından yaşama geçirilecek olan Müzeler Sokağı projesinin ilk halkası olduğunu vurgulayan Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar “Tarihi Kentler Birliği gibi önemli bir kurum tarafından verilen bu anlamlı ödül bizleri çok mutlu etmiştir. Çalışmalarına başladığımız sikke, arkeolojik eser, oyuncak ve bebek müzeleri ile anı evlerini de en kısa zamanda yaşama geçireceğiz” dedi.



Kuşadası Belediyesi ile bir kalkınma ajansı tarafından yürütülen “Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi” restore edilen tarihi binada açılan Mineral ve Fosil Müzesi’nde, Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerine ve farklı zaman dilimlerine ait birbirinden ilginç ve kıymetli fosil ve mineral örnekleri sergileniyor. Doğal taş ve minarelerden yapılmış tamamı el işi objeler de müzeye ayrı bir renk katıyor. Doğada binlerce yılda oluşmuş mineral ve fosilleri meraklıları ile buluşturmak amacıyla açılan Mineral ve Fosil Müzesi, ziyaretçilerine tarihin derinliklerine doğru yolculuk yapma ve ufuk açıcı bilgilere sahip olma olanağı sunuyor.

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