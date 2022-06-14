İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Hastanemiz 26 saat gibi kısa bir sürede tekrar hizmet verebilir noktaya geldi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Hastanemiz 26 saat gibi kısa bir sürede tekrar hizmet verebilir noktaya geldi"

İHA

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Hastanemiz 26 saat gibi kısa bir sürede tekrar hizmet verebilir noktaya geldi"

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, hafta sonu il genelinde etkili olan sağanak yağıştan zarar gören Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin kısa sürede tekrar hizmet verebilir noktaya getirilmesinde görev alan herkese teşekkür etti.

Aydın genelinde 11 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok sokak ve caddeler adeta göle dönerken, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni de su bastı. Hastanenin zemin katında bulunan Acil Servis önü yağmur suları ile kaplandı. Yaşanan su baskınının ardından hastanede su tahliye çalışmaları gerçekleştirilirken, su basması sonucu elektrik panosunun da zarar gördüğü tespit edildi. Elektrik hattının zarar görmesi ve yangın ihtimali sebebiyle hastanede gerekli önlemler alındı. Hastanenin riskli bölgelerinde bulunan hastalar ambulanslarla çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

26 saatte eski konumuna döndürüldü
Yaşanan baskının ardından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hummalı bir çalışma başlatıldı. 26 saatin sonunda hastane tekrar hasta kabulüne başlayarak hizmet verebilir duruma geldi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz hastanenin tekrar hizmet verebilir noktaya getirilmesinde görev alan herkese teşekkür ederek, "İlimizde 11 Haziran 2022 Cumartesi günü şiddetli yağmur sebebiyle bodrum katı ve zemin katı su altına kalan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizde yaşanan afet olayının başladığı andan itibaren Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy koordinasyonunda; tüm tahliye, bakımonarım, ilaçlama ve nakil süreçlerinde hiçbir hasta ve çalışanımızın zarar görmeden tamamlanmasında ve hastanemizin 26 saat gibi kısa bir sürede tüm servislerin tekrar hizmet verebilir hale getirilmesinde görev alan, tanımlarından bağımsız cansiperane çalışan tüm hastane personelimiz, idarecilerimiz ve eşgüdümlü çalışmalarıyla bizlere destek olan kurumlarımızın personel ve yöneticilerine, durumu anlayış ve sabırla karşılayan Aydınlı hemşehrilerimize teşekkür eder, en kalbi şükranlarımı arz ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TBK’den Mineral ve Fosil Müzesi’ne ‘Doğa Tarihi’ kategorisinde ödül
YEREL HABERLER TBK’den Mineral ve Fosil Müzesi’ne ‘Doğa Tarihi’ ...
Mobil radarın tespit ettiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Mobil radarın tespit ettiği 27 düzensiz göçmen ...
Buharkent MYO’da mezuniyet coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER Buharkent MYO’da mezuniyet coşkusu yaşandı
Rektör Aldemir, Adım Üniversiteleri toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, Adım Üniversiteleri toplantısına ...
Vali Aksoy’un Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş Yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy’un Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş ...
Didim'de amfi tiyatronun açılışına sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Didim'de amfi tiyatronun açılışına sayılı günler ...
Başkan Öndeş, doğalgaz çalışmalarının başladığını duyurdu
YEREL HABERLER Başkan Öndeş, doğalgaz çalışmalarının başladığını ...
Başkan Özcan: "Kentin birçok noktasında maddi hasar meydana geldi"
YEREL HABERLER Başkan Özcan: "Kentin birçok noktasında maddi hasar ...
Koçarlı binlerce kişiyi hafta sonu düzenlenen festivalde ağırladı
YEREL HABERLER Koçarlı binlerce kişiyi hafta sonu düzenlenen ...
Marmaris’te hafta sonu dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Marmaris’te hafta sonu dolu dolu geçti
Milli Park’ta manzara, hafta içi de değişmedi
YEREL HABERLER Milli Park’ta manzara, hafta içi de değişmedi
Aydın Tekstil Yaşam Alanı, kapılarını açtı
YEREL HABERLER Aydın Tekstil Yaşam Alanı, kapılarını açtı
Jandarmadan aksiyon filmlerini aratmayan kurtarma operasyonu Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
YEREL HABERLER Jandarmadan aksiyon filmlerini aratmayan kurtarma ...
Efeler’den YKS için semt pazarı düzenlemesi
YEREL HABERLER Efeler’den YKS için semt pazarı düzenlemesi
Aydın’da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor
Nazilli 2. Geleneksel Boğa Güreşi Festivali yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli 2. Geleneksel Boğa Güreşi Festivali yapıldı
Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti
Kuşadası Belediyesi Arlem’de Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Arlem’de Türkiye’yi temsil edecek
Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi ilham vermeyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi ilham vermeyi ...
Tarihçi Ortaylı: Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik batılı ülkelerin kışkırtmalarıdır “Türkçeyi düzgün kullanın ve yaşınız 20’yi geçmeden yabancı dil öğrenin" "Nesiller arasındaki bağ yok olursa gençler boşluğa düşer, yaşlılar yalnızlık çeker"
YEREL HABERLER Tarihçi Ortaylı: Türkiye ve Yunanistan arasındaki ...
Efeler Belediyesi sanatı açık havaya taşıyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi sanatı açık havaya taşıyor
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL Kuşadası’nın sembolü tülüşahlar açtı
YEREL HABERLER Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin TL Kuşadası’nın ...
Nazillili vatandaşın bayrak hassasiyeti
YEREL HABERLER Nazillili vatandaşın bayrak hassasiyeti
Efeler Belediyesi'nden yağışla ilgili yapılan haber hakkında basın açıklaması
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nden yağışla ilgili yapılan haber ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.