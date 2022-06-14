NTO organizasyonlarıyla 10 fuara katılım sağlandı

Nazilli Ticaret Odası tarafından yapılan organizasyonlar neticesinde 2022 yılının ilk altı aylık dönemde 10 fuara katılım sağlandı.

Nazilli Ticaret Odası tarafından üyelere gönderilen fuar listesinden gitmek istediği fuarı seçen Oda üyeleri NTO organizasyonu ile fuarlara katılım sağlıyor. Meslekleriyle ilgili gelişmeleri takip ederek yeni iş imkanları arayan üyeler NTO’nun organizasyonu ile fuar ziyaretlerini gerçekleştirmiş oluyor.

NTO tarafından organize edilen fuar organizasyonları dahilinde 2022 yılında bu güne kadar çeşitli şehirlerde 10 fuar ziyareti yapıldı. Üyelerden gelen taleplere göre belirlenen fuar ziyaretlerinde aynı zamanda üyeler tarafından üretilen ürünlerin tanıtımı sağlanıp, u sayede firmaların ürünlerini katma değer oluşturarak pazarlamalarına imkan verildi.

Pandemi tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte 2022 yılında tekrar başlayan fuar organizasyonlarına devam edileceği öğrenilirken, üyelerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda planlanan fuarlar için gönderilen anketleri doldurmanın yeterli olacağı ifade edildi.

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