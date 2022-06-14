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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel, “Elon Musk projeyi biliyor, hatta malzeme desteği sözü verdi”

İHA

Başkan Günel, “Elon Musk projeyi biliyor, hatta malzeme desteği sözü verdi”

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Mars Koloni Projesi’nin Euro’ya bağlı olması sebebiyle maliyetlerin dört kere güncellendiğini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, projeden Elon Musk’ın haberinin olduğunu ve kendilerine malzeme desteği sözü verdiğini açıkladı.

Deniz turizminin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerine farklı turizm seçeneği sunan Kuşadası, her geçen gün dikkatleri üzerinde toplamaya devam ederken Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mars Koloni Projesi’yle de adını dünya genelinde duyurdu. Özellikle pandemi sürecinden sonra değişen turizm bakış açısına ayak uydurmak ve yeni nesillere uygun turizm seçenekleri sunmak adına çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mars Koloni Projesi’nin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Projenin gündemi ve günceli yakalamak adına önemli olduğunu vurgulayan Başkan Günel, tüm zorluklara rağmen projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

“Kuşadası hala çok güzel ve özel”
Kuşadası’nın turizm ve kültür kenti olduğunu unutarak değişime ayak uyduramadığını, ancak hızlı doğrular ile yanlışların kapatılabileceğini ifade eden Başkan Günel, “Kuşadası eskiden Türkiye’nin amiral gemisiydi. Ancak zaman içerisinde turizmin getirdiği büyük rantı doğru yönetememiş bir kent. Maalesef turizm ve kültür kenti olduğunu unutup betonlaşmaya teslim olmuş, doğru şehirleşmemiş ihtiyacı olan hizmetleri doğru hayata geçirememiş bir kent ama şansı kaybettiğimizi düşünmüyorum. Kuşadası halen çok güzel ve özel. Kuşadası halen birçok yanlış yapmasına rağmen hızlı doğrularla bu yanlışları kapatabilir diye düşünüyorum. O nedenle pandemi dönemini bir fırsata çevirme niyetiyle yaptığımız işler bunlar. Yani pandeminin getirdiği yeni turizm bakış açısının Kuşadası’nda öncülüğünü yapıyoruz. Olabildiğince yeni neslin bakış açısına uygun yatırımlar yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Bakış açımız hiç değişmedi”
Mars Koloni Projesi’nden Elon Musk’ın haberi olduğunu ifade eden Başkan Günel; “Projeden Elon Musk’ın haberi var. Çünkü başmühendisi Kuşadası’nda ve bizim destekçimiz. Kendisi bildirdi bize hatta malzeme desteği de verecek. O şekilde sözü de var yani. Mars Koloni Projesi tamamıyla dijital altyapısı olan ve tamamıyla Euro’ya bağlı bir yatırım projesi olduğu için maliyetini biz tam 4 kere güncellemek zorunda kaldık. Pandemi döneminde zaten yatırım yapamadık. Şimdi ise tekrar yapalım diye uğraşıyoruz. 40 milyonluk proje 190 milyon oldu. Tabi bunu kendi sermayemiz ile kendi imkanlarımızla yapma şansımız yok. Ama özel girişimci ile yapma planımız halen devam ediyor. Cumartesi günü Ankara’ya 3 proje için gidiyorum. Proje ofisimiz orada. Onlarla yeniden güncelleyip, tekrar piyasaya çıkma ve o projeyi bir an önce hayata geçirme niyetimiz var. Çünkü dünyanın Mars’ı konuştuğu, oraya yerleşmeyi konuştuğu, Elon Musk’ın her bir paylaşımının gündem olduğu bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada günceli yakalamak, gündemi yakalamak ve ileriye dönük turizm yatırımlarında buna uygun yatırımları yapmak ve yaptırmak istiyoruz. O nedenle bu bakış açımız hiç değişmedi. Her türlü zorluğa rağmen yola devam” dedi.

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