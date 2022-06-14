HBX Ar-Ge kirazı çekirdeği ve sapıyla birlikte inceledi, nörodejenetif hastalıklarda kullanılabileceğini açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'nın 1 milyon dolar ödüllü 'Derin uzay gıda yarışması'na yaptığı hazırlıklarla gündeme gelen Karya Farma HBX ARGE (BAP) bu defa Nörodejeneratif hastalıklara dair bir çalışmaya patent almayı başardı. Ege Bölgesi’nin endemik bitkileri ve Aydın’da yetişen ürünler üzerinde bilimsel çalışmalar yapan ekip, şimdi de kiraz üzerinde çalışma yaptığını açıkladı.

Aydın’da oldukça fazla yetişen kirazın sadece kendisinin değil atık madde olarak görülen çekirdeği ve sapının da oldukça faydalı olduğunu belirten ADÜ Teknokent içerisinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX ArGe (BAP)Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık kirazın çağımızın hastalıklarından biri olarak görülen nörodejeneratif hastalıklara iyi geldiğini belirtti.

‘Nörodejeneratif hastalıklar’ı; Sinir hücrelerinin ilerleyici kaybı ile giden ve bu kayba bağlı olarak sinir sistemi fonksiyonlarının yitimine neden olan bir grup hastalık olarak tanımlayan Başlık, “Bu hastalıklardan en sık görüleni alzheimer hastalığıdır. Parkinson hastalığı ikinci sıklıkta görülmektedir. Mevsimi olması nedeniyle son çalışmamızda kirazı ele aldık. Görüntüsünün güzelliği ve lezzetine doyum olmayan tadı ile oldukça ilgi gören kirazın faydaları saymakla bitmez. Vücudumuzu toksinlerden arındırır. İçerdiği antioksidanlar kansere karşı koruyucudur. Kolesterol ve kan şekerini düşürmeye yardımcıdır. A, B, C vitamini, magnezyum ve kalsiyum açısından zengindir. İçerdiği A vitamini ile cildimizi güzelleştirir, çocuklarda büyümeye yardımcıdır. Yüksek pektin ve çözülebilir lif sayesinde, kolesterolü düşürücü etki gösterir. Fosfor zengini kiraz sinir sistemini güçlendirir, sakinleştirme özelliği vardır. Gut ve romatoid artrit gibi eklem rahatsızlığı olanların kiraz tüketimi, ağrılarını azaltabilir. Kirazın sapları idrar söktürücüdür. Kabızlığı önlemede etkilidir. Bağışıklık sistemi fonksiyonunda önemli bir yeri olan melatonin içerir” diyerek kirazın sadece tadı için değil şifa için de tüketilmesi gereken bir meyve olduğunu söyledi.

ADÜ Teknokent içerisinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX ArGe (BAP)Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık; ”Kiraz ne kadar ekşi olursa, antosiyanin miktarı o kadar yüksek olur. Kirazda ayrıca hidroksisinamik asit ve perilil alkol gibi iki güçlü antioksidan da bulunur. ArGe çalışmalarımız neticesinde nörodejeneratif hastalıklara büyük umutlar taşıyan ve bölgemizde de oldukça fazla ağaç varlığına sahip olduğumuz bu meyveden yepyeni bir patent almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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