Başkan Özcan şampiyon kızların isteklerini yerine getirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Çanakkale’de düzenlenen 20212022 eğitim öğretim yılı okul sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Yıldız Kız Takımı’nı ödüllendirdi.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim, sanat ve spor alanındaki tüm faaliyetleri desteklemeye devam eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli’nin gururu olan Türkiye Şampiyonu 4 genç kızı ödüllendirdi. Tarihi Çanakkale Eceabat 57. Piyade Alayı Şehitliği alanında gerçekleştirilen ve 400 metre yüzme ve 2400 metre koşu disiplininde gerçekleştirilen yarışlarda Yıldız Kız Triatlon Takımı öğrencileri; Ada Güler, Doğa Demiroğlu, Defne Arslan ve Doğa Karataş şampiyona sonunda genel klasmanda en fazla puanı toplayarak Türkiye Birincisi olmuştu.



Yarış öncesinde gençlerle telefonda konuşarak dereceye girmeleri durumunda kendilerine bisiklet hediye edeceğini söyleyen Başkan Özcan, sözünde durdu. Şampiyon gençleri ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Özcan, “Nazillimizin girdiği her yarışta, müsabakada birinci olması gerektiğine inananlardanım. Bunu da siz sağladığınız için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah çalışmalarınızda da bu bisikletler size faydalı olur. Gelecek madalyaların teminatı olmasını diliyorum” diye konuştu.



Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Öğretmen Kayhan Karakaş, “Şampiyona öncesi başkanımızla konuştuğumuzda ‘kızlarımız eğer derece yaparlarsa bisikletleri bizim hediyemiz’ demişti. Kızlarımıza yarış öncesi ekstra motivasyon oldu. İlk 3’e gireceğimize inanıyordum ancak başkanımızın sözünden sonra 1.’lik bizim için kaçınılmaz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir belediye başkanının gençliğe ve eğitime verdiği önem bu şehirdeki vizyonunu temsil ediyor. Başkanımız iyi ki var” sözlerini kaydetti.

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