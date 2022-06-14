Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik dün sabah Kuşadası ve Germencik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Evlerdeki aramalarda toplam 2 kilo 210 gram metamfetamin, 26 kilo 29 gram kokain, 242 gram kubar esrar, 'bong' olarak bilinen uyuşturucu içiminde kullanılan 23 aparat, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 14 av tüfeği fişeği ve 17 bin 500 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. 11 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonda, 3 firarinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-06-14 17:58:49



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