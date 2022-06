Başkan Günel personelini yalnız bırakmıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti. İşçilerle birlikte öğle yemeği yiyen Başkan Ömer Günel, “Kentimizin güzel ve estetik bir görünüme kavuşması için gece gündüz çalışıyorsunuz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Her birinize verdiğiniz emek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



Göreve geldiği günden bu yana belediye personeliyle yakından ilgilenen ve her fırsatta sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, Başkan Ömer Günel işçilerle öğle yemeği yedi. Birim müdürü ve saha amirlerinden kent genelindeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, daha sonra şantiyede incelemelerde bulundu.



Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Ömer Günel, “Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nın güzel ve estetik bir görünüme kavuşmasının yanında nefes alınabilecek yeni yeşil alanlar oluşturmak için gece gündüz demeden emek veriyorsunuz. Çalışanlarımız bizler için çok kıymetli. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

