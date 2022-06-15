Aydın’da gelişen altyapı hastalara umut oluyor

Türkiye’de CAD CAM (protez tasarımı cihazı) teknolojisini kullanan iki kamu hastanesinden biri olan Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, vatandaşlara yenilikçi bir yöntem sunarken, Aydın’ın gelişen sağlık altyapısı ise hastalara umut olmaya devam ediyor.

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın, son teknoloji cihazlarıyla da dikkat çekiyor. Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın’ın, son teknoloji cihazlarıyla da vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, CAD CAM teknolojisi ile geleneksel ölçü alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak tek seansta protez tasarımı ve üretimi yapabilecek. Türkiye’de CAD CAM teknolojisini kullanan iki kamu hastanesinden biri olan Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, vatandaşlara yenilikçi bir yöntem sunuyor.



Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden “Gülüşünüzü ertelemeyin” başlığı ile yapılan açıklamada “Ülkemizde bakanlığımız tarafından iki ilimizde hizmete sunulan CAD CAM teknolojisinden birine sahip olmanın ayrıcalığını yaşatmak için sizleri Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize bekliyoruz. Yeni nesil bilgisayar destekli CAD CAM uygulaması, hasta ve hekim için zahmetli olan geleneksel teknikle ölçü alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak tek seansta ve kısa sürede protez tasarımı ve üretimi yapılabilen bir teknolojidir. Bu teknolojiden faydalanarak siz de sağlıkla gülümseyebilirsiniz. Sabit protetik restorasyonlarını kısa sürede taktırmak isteyenler, bulantı refleksi nedeniyle geleneksel yöntemle ölçü işleminden çekinenler, estetik başarısı daha yüksek protezlere sahip olmak isteyenler, Türkiye’de CAD CAM teknolojisini kullanan iki kamu hastanesinden biri olan Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’mizde yüksek hassasiyet ile alınan ölçüleriniz ile aynı gün protezlerinize kavuşmak isterseniz Diş Hekiminizden bilgi alabilirsiniz. Aydın için CAD CAM Teknolojisiyle tanışma vakti” ifadelerine yer verildi.

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