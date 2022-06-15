Aydın Müftülüğü 'hizmet içi eğitim semineri' düzenledi

Aydın İl Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kurslarında görev alacak kadın ve erkek personele yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.



İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Kur’an kursu uygulama esasları anlatıldı. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan seminerde konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, “Çocuklarımızın dinimizi öğrenmesi hususunda başlıca sorumluluk bizlerindir. Bizler bu işe gönül veren kişiler olarak çalışmalı aynı zamanda da bunun bizlerin görevi olduğunu unutmamalıyız. İkisi bir olduğunda güzel neticeler alıyoruz, alacağız. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. Ardından Kur’an kursu öğreticilerinin sunum yaptığı seminer, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.