Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı muhtar öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç (59), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Ovaköy Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Efeler ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ali İnanç'a Nazilli'den Efeler yönüne giden Ahmed E.'nin (44) kullandığı 79 MA 180 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yaralanan İnanç, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İnanç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Araç sürücüsü Ahmed E. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-06-15 11:04:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.