Aydın’ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Bugün öğlen saatleri sonrasında Aydın’ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Aydın'ın doğu ilçelerinde (Sultanhisar, Nazilli, Yenipazar, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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