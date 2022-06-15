Nazilli’de iki hırsız yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda iki hırsız yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, daha önceden de araması olan ve çok sayıda hırsızlık kaydı bulanan ve en son olarak da Sümer Mahallesi Hürriyet caddesi üzerindeki bir evden hurda çalan İ.K., polisin yaptığı titiz çalışması sonucu yakaladı. Çalışmalarına ara vermeden devam ekipler bu sefer Yeni Mahalle Alparslan Bulvarı üzerindeki bir inşaattan 17 adet 1 metre uzunluğundaki demir çubukları çalarak kayıplara karışan hırsızı bulmak için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sonucu şüpheli D.T saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.