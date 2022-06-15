Efeler'de Süleyman Seba Parkı hizmete açılıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin daha yeşil, temiz ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Efeler halkına yeni yaşam alanları oluşturan Başkan Atay, kente yeni bir park daha kazandırıyor.



Adnan Menderes Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve Beşiktaş’ın efsane başkanı merhum Süleyman Seba’nın adının yaşatılacağı park, 16 Haziran Perşembe günü saat 18.00’de hizmete açılacak. Marka Kent Efeler vizyonuyla adeta açılıştan açılışa koşan Başkan Atay, tüm vatandaşları Süleyman Seba Parkı’nın açılışına davet etti. Başkan Mehmet Fatih Atay, “Efelerimizde vatandaşlarımızın aileleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri, çocuklarımızın özgürce koşup oynayacağı parklarımızın ve yeşil alanlarımızın sayılarını söz verdiğimiz gibi artırıyoruz. Efeler ilçemizde spora, kültüre, sanata katkı yapan bütün insanlarımızın adını ölümsüzleştirmeye devam edeceğiz. 16 Haziran Perşembe günü saat 18.00’de Adnan Menderes Mahallesi 559 Sokak’ta gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.

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