Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu Çocuk parkına ağaç devrildi, yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar sebebiyle çocuk parkı içerisindeki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki çam ağacı devrilirken, olay esnasında parkta oynayan çocukların dakikalar önce yağış sebebiyle evlerine dağılması faciayı önledi.



Aydın’ın birçok ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir anda başlayan ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, mahalledeki birçok ağacı devirirken hayatı olumsuz etkiledi. Mahalle meydanında bulunan çocuk oyun parkındaki çam ağacı da şiddetli rüzgardan nasibini aldı. Park içerisinde bulunan yaklaşık 10 metrelik çam ağacı, rüzgarın etkisiyle devrildi. Olay esnasında parkın boş olması facianın önüne geçerken, olayda can kaybı ve yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.



Ağacın bir kısmı yol kenarına devrilirken, kaldırımda bulunan belediyenin reklam panosu da zarar gördü. Öte yandan mahalle girişindeki ağaçlardan biri de yol kenarındaki boş arsaya devrildi. Yaşanan olay üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Efeler Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı elektrikli testere ile parçalayarak parkı temizledi.



“Çok şükür çocuklarımız yoktu”

Yağmurun bir anda bastırdığını ve göz gözü görmez hale geldiğini ifade eden Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, “Bir anda fırtına, yağmur ve dolu yağdı. Biz ne olduğunu anlayamadan zaten baktık ağaçlar devrilmeye başladı. Bir anda afet geldi, Allah beterinden korusun. Çok kötü olduk yani çamları biran önce kesmemiz lazım. Çünkü yarın yine devrilecek o ağaçlar. İnşallah sesimizi duyarlar ve keserler. Efeler Belediyesini aradık sağ olsun başkanımız ekiplerini gönderdi. Devrilen ağaçlar sebebiyle kopan elektrik telleri vardı, hemen AYDEM’i de aradık, elektriği kesmek için geldiler. Çok şükür can kaybımız olmadı sadece hasarımız var. Can kaybımız olmadığı için mutluyuz. Çok şükür parka ağaç devrildiği an çocuklarımız yoktu. Yağmur başladığı an evlerine gitmişlerdi. Eğer orada olsalardı, bu ağaç onların üstüne devrilseydi çok büyük bir facia olabilirdi” dedi.

