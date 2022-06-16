İl Müftüsü Güneş, seminerde hacı adayları ile buluştu

Aydın İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik 'Hac Eğitim Semineri' düzenlendi.



İl Müftülüğü Külliye Camii'nde gerçekleştirilen seminer Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Seminerde konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Her ibadette niyetimiz ne ise değeri de o ölçüde olur. Rabbim bize bu imkanı verdiği için bizler hac ibadetini icra ediyoruz şuuruyla hareket etmeliyiz. Hadisi şerifte buyrulduğu üzere ‘Ameller niyetlere göredir.' Bizler de salih niyetlerle yola çıkmalıyız. Unutmayalım ki Rabbimiz bizim şeklimize ve malımıza bakmaz. Bakacağı tek yer kalbimiz ve niyetimizdir" dedi.



Program il müftü yardımcısı, ilçe müftüleri ve vaizlerin sunumları ile sona erdi.

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