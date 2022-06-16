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Geçen yıl kuraklık bu yıl da aşırı yağışlar üreticileri zora soktu Kendirlioğlu: “Dere ıslahı ve köprülerin doğru yapılması çok önemli”

İHA

Geçen yıl kuraklık bu yıl da aşırı yağışlar üreticileri zora soktu Kendirlioğlu: “Dere ıslahı ve köprülerin doğru yapılması çok önemli”

Aydın’da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların ardından meydana gelen su taşkınları sonrası tarım arazileri de zarar gördü. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık sebebiyle bir damla suya hasret kalan üreticiler ise şimdi de aşırı yağışlardan dolayı zor günler geçiriyor.

Yıllık ortalama yağışı metrekarede 600700 kilogram olan Aydın’da geçtiğimiz hafta 2 saatte metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Aydın’ın birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında yer yer su taşkınları yaşanırken, aşırı yağışlardan üreticiler de etkilendi. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık sebebiyle bir damla suya hasret kalan üreticiler, bu yıl da aşırı yağışlar ile birlikte oluşan taşkınlar sebebiyle zor günler geçirdi. Özellikle hasat döneminde olan buğday ve pamuğun bulunduğu arazilerde zararın daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini belirten Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, zarar yaşanan bölgelerdeki ilçe tarım müdürlüklerinin zarar tespit çalışması gerçekleştirdiğini ve sonuçların bu hafta içerisinde raporlanacağını ifade etti.

“Anormal bir yağış yaşandı”
Yağışların barajların doluluğunu etkilemediğini ancak sulamayı ötelediğini ifade eden Kendirlioğlu; “Baştan söylemekte fayda var. Yağan yağmurların barajlara bir artısı yok. Bu net olarak söylenebilir. Ancak sulamayı biraz ötelediği için biraz da olsa katkısı oldu. Yani yağmurlar bir kat su yerine geçti. Bu da bir miktar suyun kullanımının ötelenmesine yaradı ve daha sonra sulanmasına katkı sağlayacaktır. Tarım alanlarında çok aşırı yağmur yağdı ama Aydın’ın tamamına yağmadı bu yağmur. Özellikle Koçarlı, İncirliova, Söke’nin bir kısmı, Aydın merkez ve Yenipazar’a yakın kısmı, Umurlu o civarlar etkilendi. Nazilli, Çine gibi ilçelerimizde çok yağmur olup da tarım arazilerine zarar yada fayda sağlamadı. Saymış olduğum ilçelerde etkili yağmur oldu. Metrekareye 100 kilogramın üzerinde olan bir yağmurdan bahsediyoruz. Aydın’ın yıllık ortalama aldığı yağış miktarı 600 ile 700 arası. Bazen bu 400’e kadar düşebiliyor ama bu etkili olan yağmurda 2 saatte Aydın’daki yağmurun 6’da 1’i şeklinde anormal bir yağış yaşandı. Bunları ilerleyen zamanlarda da göreceğiz. Çünkü meteoroloji uzmanlarının bu konuda uyarıları var. Dünyada iklim değişiyor. Bu tür yağışlar ansızın çok kısa zamanda ve çok aşırı şekilde gerek yağmur gerek dolu şeklinde yağabiliyor. Biz Allah’tan dolu yağışını yaşamadık. Dolu olsa çok daha fazla ve farklı zararlar yaşayabilirdik” dedi.

“Bundan ders çıkarmalıyız”
Yaşanan taşkınlardan ders çıkararak tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Kendirlioğlu; “Bundan sonra bu yağışları yaşayacağız gibi gözüküyor ve zarar gören arazilere baktığımızda, ya dereden kaynaklı ya da derenin üzerine yapılan yanlış köprüdeki tıkanmadan kaynaklı. Dereden gitmesi gereken suyun taşması sonucu gerek tarım arazileri gerek hayvan damlarında zararlar oluştu. Gerçek anlamda derelerin ıslahında, o dereler ellenmeseydi, farklı yönlere götürülmeseydi, çalışmalar zamanında yapılsaydı, üzerine kurulan köprüler suyun akışına uygun yapılsaydı böyle zarar meydana gelmezdi. Şimdi maalesef çaylarımızın ıslahı, köprüler bana göre tekniğine uygun yapılmadı. Bu işte ben uzman değilim ama görünen ve yaşananlar da ortada. Eskiden köprüler kemerli ve kubbeli şekilde yapılırdı ki, dereden akan kütükler, dallar tıkamasın şimdi ise tekniğe uygun yapılmıyor bana göre. Eğer biz mevcut olan arazilerdeki doğal yapıyı bozmamış olsaydık, bunlar gelmezdi başımıza. Ama önemli olan bundan ders almak. Eğer biz ders almaz ve tedbirlerimizi almazsak bunu tekrar yaşarız. Hatta fazlasıyla yaşarız. Bu sebeple tedbir almalıyız. Çünkü tabiat şartları ile mücadele eden bir mesleği yapıyoruz, bunlar olacaktır ama alınacak tedbirlerle bu tür zararları oluşmadan önleyebiliriz” dedi.

“Tedbirlerin alınması çok önemli”
Çiftçilerin tabiat ile iç içe olduklarını hatırlatan Kendirlioğlu; “Şu anda zarar gören bölgelerdeki tarım ilçe müdürlükleri sahadalar. Önümüzdeki Cuma’ya kadar zarar tespit çalışmaları bitecek. Oradan bir sonuç çıkacak. O sebeple şu kadar arazi zarar gördü demek şu an için yanlış olur ama bir zarar söz konusu. Bizim tesellimiz can kaybı ve hayvan telefi olmaması. Tesellimizden bir tanesi de dolu yağışının olamaması. Biz çiftçiler olarak tabiatla iç içeyiz. Geçen sene bir damla yağmura hasretken bu sene de fazla yağmurdan dolayı zarar görüyoruz. Yani her ikisi de farklı zarar türleri. Aşırı kuraklık da aşırı yağış da bir sıkıntı. Aşırı kuraklığın belki çok fazla bir tedbiri yok ama aşırı yağıştan dolayı oluşabilecek zararlara karşı alınabilecek tedbirler var. Dere ıslahların ve özellikle bağlantı yerlerinin yani direk Menderes’e veya nehire nereye akacaksa oraların düzgün şekilde yapılması ve zamanında temizliğinin yapılması taşkınların önüne geçmek adına çok önemli. Köprüler de aslına uygun, tıkanma riskini ortadan kaldıracak şekilde yapılırsa taşma ihtimallerini en aza indirecektir. Ben uzman değilim ancak biz gördüğümüzü söylüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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