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Başkan Özcan’dan DSİ’ye çağrı; “Sizin ihmallerinizin faturasını Nazilli halkı ödüyor”

İHA

Aydın'da devam eden yaz yağmurları, DSİ ile yağışlardan zarar gören ilçelerin belediyelerini karşı karşıya getirdi. Oluşan sel baskınlarının DSİ'nin kanal ve dere yataklarını temizlememesinden kaynaklandığını ileri süren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, DSİ'ye seslenerek "Sizin ihmallerinizin faturasını halk ödüyor. Dere yataklarının temizlenmemesinden dolayı yağışlar nedeniyle yürütülen temizlik çalışmalarının sadece Nazilli Belediyesi'ne günlük maliyeti 200 bin TL" diyerek DSİ'nin sorumluluk sahasındaki dereleri temizlemesini istedi.

Başkan Özcan’dan DSİ’ye çağrı; “Sizin ihmallerinizin faturasını Nazilli halkı ödüyor”

Aydın’da devam eden yaz yağmurları, DSİ ile yağışlardan zarar gören ilçelerin belediyelerini karşı karşıya getirdi. Oluşan sel baskınlarının DSİ’nin kanal ve dere yataklarını temizlememesinden kaynaklandığını ileri süren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, DSİ’ye seslenerek “Sizin ihmallerinizin faturasını halk ödüyor. Dere yataklarının temizlenmemesinden dolayı yağışlar nedeniyle yürütülen temizlik çalışmalarının sadece Nazilli Belediyesi’ne günlük maliyeti 200 bin TL” diyerek DSİ’nin sorumluluk sahasındaki dereleri temizlemesini istedi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe genelinde art arda yaşanan ve ciddi zararlara yol açan sel felaketlerine ilişkin devlet yetkililerine seslendi. Dere yataklarının temizlenip düzenlenmesi için yeniden çağrıda bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından dere yataklarında herhangi bir çalışma yapılmadığını ve taşınan malzemelerin yağmurlama sistemini tıkadığını belirterek,

“Yapılan ihmallerin bedelini Nazilli halkı ödüyor” dedi.
Şehrin içerisinde 10’a yakın derenin kontrolsüz aktığını belirten Başkan Özcan; “İmar noktasında, modern şehircilik anlayışıyla yapılması gerekenlerin bunca zamandır yapılmamış olmasından kaynaklanan birçok hatayı birlikte görüyoruz. Yukarıdan dereler geliyor. İçerisindeki rüsubat nedeniyle mazgalları tıkıyorlar. Sonra su giderlerimizde yağmurlama sistemimizde patlamalar yaşanıyor. Şehrin içerisinde akan 10’a yakın deremiz var. Bunların tamamı kontrolsüz bir şekilde geliyor. Bunların membalarında kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.
Söz konusu çalışmaları Eğriboyun bölgesinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan; “Bir önceki yağmurda 18 kamyon malzeme çekmemize rağmen geçen sele dönen yağışta 68 kamyon malzeme boşalttık. Yaklaşık 50 kamyon malzeme de şehrin içerisine de yayıldı. Özellikle Eğriboyun çevresindeki kanalların tıkanması nedeniyle sular yaklaşık 20 bin nüfusun yaşadığı alana yayıldı. Normalde malzemesiz gelse bunların akması çok rahat olacak. Sistem bunları kaldırabilecekken gelen malzeme nedeniyle pek çok sıkıntı yaşadık. Bizler devlet yetkililerinden, DSİ’den Nazilli içerisine akan derelerde gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz. 40’lı yıllarda yapılan bentler artık bakımsız kalmış. Erozyonla Mücadele Müdürlüğü Nazilli’den taşındıktan sonra bu alanlar sahipsiz kalmış” ifadelerini kullandı.

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