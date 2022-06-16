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Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları Nazilli'de tam kadro sahada

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları Nazilli'de tam kadro sahada

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları “Büyükşehir Sahada” uygulaması çerçevesinde bu kez Nazilli’de tam kadro sahaya çıktı. Mahallelere yapılan rutin ziyaretlerde, vatandaşların talepleri dinlendi, mahallelere yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verildi.

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla yapılan toplantılardan elde edilen talepler, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bundan sonra yapacak olduğu yatırımların temelini oluşturacak. Bu yaz da tam kadro sahaya çıkan Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bürokratları vatandaşlara ilçelere yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi verdi. Vatandaşlar yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 'Büyükşehir Sahada' uygulamasının her yıl düzenli olarak iki dönem halinde yapıldığını hatırlattı. Başkan Çerçioğlu, rutin mahalle ziyaretlerinden bağımsız olarak yapılan ziyaretlerle mahalleleri vatandaşlarla ve muhtarlarla hep birlikte yönettiklerini söyledi.

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