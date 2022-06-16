Başkan Erol, yurt dışından gelen öğrencileri ağırladı

Aydın’ın Buharkent ilçesi Kamilpaşa İlkokulu’nun ortağı olduğu öğrenci ve öğretmen değişim projesi olan ‘’Code Steam’’ adlı Erasmus+ projesi ile İspanya, İtalya, Romanya, Sırbistan, 'dan ülkemize gelen 16 öğrenci ve 11 öğretmenden oluşan grup, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’u ziyaret etti.

Buharkent Belediyesi Yüzme Havuzu Tesislerinde kahvaltı organizasyonunda yurt dışından ülkemize gelen öğrenci ve öğretmenleri ile proje ortağı olan Kamilpaşa İlkokulu’nun öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelen Erol, proje detayları ve projenin amacı ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Buharkent hakkında bilgilendirmelerde bulunan Erol, yabancı öğretmen ve öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Erol, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Buharkent’e özgü incir ve zeytinyağı hediye etti. Yabancı öğrencilerde Erol’a ülkelerine özgü ürünleri hediye ederek fotoğraf çekildi.

İlk hareketliliğin 2022 Şubat ayında İspanya'nın Kanarya adalarına gerçekleştirilen proje çerçevesinde ikinci hareketliliğin ev sahipliğini Buharkent Kamilpaşa İlkokulu yaptı. Öğretmenlerin Steam uygulamalarını yaptığı ve öğrencilerinin ise robotik kodlama uygulamalarını yaptığı "Steam School Label" etiketine sahip Buharkent Kamilpaşa İlkokulunun 1318 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan hareketlilik faaliyeti süresince öğretmenlerin dil gelişimini sağlamak, derslerinde kullanacakları yeni yöntem teknikleri gözlemlemesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde aynı zamanda misafir ülke öğrenci ve öğretmenleri okulda Steam ve kodlama üzerine yapılan uygulamalar ile eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemleyerek tecrübe etme olanağına da sahip olacak.

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