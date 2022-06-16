Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

İHA

Nazilli'de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' il genelinde sürüyor. Proje çerçevesinde Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Ebe Işıl Güzel ve Ebe Duygu Bozoğlan tarafından Kuşçular Mahallesi'nde kadınlara 'Kadın Sağlığı Projesi' anlatıldı. Proje çerçevesinde kadınlara; meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet vb. kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Seğel, Bakan Özer ile görüştü
YEREL HABERLER Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Seğel, Bakan Özer ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinliklerine kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinliklerine ...
Aydınlı genç sporculardan 3 madalya
YEREL HABERLER Aydınlı genç sporculardan 3 madalya
Kuşadası’nda cadde ve sokaklar temizlendi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda cadde ve sokaklar temizlendi
Köşk Belediyesi, Güzelköy ve Cumadere'de parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi, Güzelköy ve Cumadere'de parke taşı ...
Başkan Yalçın, mazotta ÖTV indirimi istedi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, mazotta ÖTV indirimi istedi
Başkan Erol, yurt dışından gelen öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Erol, yurt dışından gelen öğrencileri ağırladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları Nazilli'de tam kadro sahada
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları Nazilli'de ...
Üreticiler 'kestane gal arısı' zararlısına karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Üreticiler 'kestane gal arısı' zararlısına karşı ...
Başkan Özcan’dan DSİ’ye çağrı; “Sizin ihmallerinizin faturasını Nazilli halkı ödüyor”
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan DSİ’ye çağrı; “Sizin ihmallerinizin ...
Geçen yıl kuraklık bu yıl da aşırı yağışlar üreticileri zora soktu Kendirlioğlu: “Dere ıslahı ve köprülerin doğru yapılması çok önemli”
YEREL HABERLER Geçen yıl kuraklık bu yıl da aşırı yağışlar ...
İl Müftüsü Güneş, seminerde hacı adayları ile buluştu
YEREL HABERLER İl Müftüsü Güneş, seminerde hacı adayları ile buluştu
Martının yuttuğu olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı Başkan Sürücü: “Misinayı kesip bırakmayın”
YEREL HABERLER Martının yuttuğu olta iğnesi ameliyatla ...
Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
YEREL HABERLER Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' ...
Aydın’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Başkan Günel, Kuşadası Katılımcı Kadın Hareketi Derneği üyeleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Günel, Kuşadası Katılımcı Kadın Hareketi ...
Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
Koçarlı Belediyesi selden zarar gören vatandaşların yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi selden zarar gören vatandaşların ...
Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu Çocuk parkına ağaç devrildi, yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu
YEREL HABERLER Aydın'da faciadan dönüldü: Çocuklar ağacın altında ...
Nazilli'de sağanak yağış sokakları dereye çevirdi Meteoroloji uyardı, sağanak ardından geldi
YEREL HABERLER Nazilli'de sağanak yağış sokakları dereye ...
Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan şüpheli ...
Başkan Atabay, “Tarımın kalkınması için her zaman destek olacağız”
YEREL HABERLER Başkan Atabay, “Tarımın kalkınması için her zaman ...
Didim Amfi Tiyatro’nun açılışını Kılıçdaroğlu yapacak
YEREL HABERLER Didim Amfi Tiyatro’nun açılışını Kılıçdaroğlu yapacak
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı kadın ölümden döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.