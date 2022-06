Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinliklerine kayıtlar başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi; çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yaz aylarını daha eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmesini sağlamak için her yaz döneminde başlattığı yaz etkinliklerine bu dönem de devam ediyor. 20 Haziran’da başlayacak kurslar için ilk kayıtlar alınmaya başlandı.



Vatandaşların uzun yaz günlerini daha verimli geçirmelerini ve sanatsal etkinliklere Kültür Merkezleri aracılığıyla daha kolay ulaşmasını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz etkinleri programına özel kurslar da koydu. Yaz etkinlikleri çerçevesinde her kültür merkezinde birbirinden farklı kurslar verilecek. Dans kursları çerçevesinde, halk oyunları, pilates, jimnastik, zumba ve bale; müzik kurslarında gitar, bağlama, keman; spor etkinlerinde masa tenisi, futbol, basketbol, badminton ve yüzme; ayrıca seramik hamuru ile tasarımlar, satranç, resim, ingilizce, drama, akıl oyunları ve mental aritmetik gibi çok farklı branşlarda kurslar yer alacak. Tüm ilçelerde yer alan Kültür Merkezleri’nde alanında uzman eğitmenler tarafından birçok branşta kurslar verilecek. Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye aydin.bel.tr adresindeki duyurular kısmından ulaşılabilecek.



Başkan Çerçioğlu vatandaşları kurslara davet etti

Her yaz döneminde binlerce kişinin bu kurslar aracılığıyla eğlenceli ve kaliteli vakit geçirdiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kültür, sanat ve eğlence dolu bir yaz geçirmeleri için vatandaşları bu kurslara katılmaya davet etti.

