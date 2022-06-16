Efelerli sanatseverler Neşet Ertaş türküleriyle eğlenceye doydu

Efeler Belediyesi 'Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri' çerçevesinde sanat ve eğlence dolu etkinlikler Pınarbaşı’nın muhteşem doğasında başladı.



Etkinlikler çerçevesinde Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Neşet Ertaş’ın unutulmaz türkülerini Nedim Tarımcıoğlu şefliğinde seslendirdi. Efelerli vatandaşların Neşet Ertaş’ın hareketli türküleriyle eğlenceye doyduğu gecede, Down Sendromlu Tuğçe Akar’ın darbuka şovu görülmeye değerdi. Ayrıca gecede Necati ve Saykolar Grubu’nun sürpriz sahnesi de seyircilere keyifli anlar yaşattı.



Konserin sonunda sanatçıları tebrik etmek ve çiçek takdim etmek üzere sahneye çıkan Efeler Belediyesi Başkan Vekili Abidin Arslan yaptığı konuşmada “Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın sizlere çok selamı var. Kendisi yoğun iş programı sebebiyle aramıza katılamadı. Etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen başta sanatçılarımız olmak üzere Efeler Belediyesi personeline çok teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim. Sizlere de iyi akşamlar dilerim saygılar sunarım” ifadelerine yer verdi.



Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri, bu akşam usta oyuncular Tuna Arman, Somer Karvan, Umut Oğuz, Suat İnal, Ceren Bayır ve Ebru Karanfilci’nin tek perdelik komedi performansıyla devam edecek. 16 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de, Dario Fo’nun yazdığı, İtalyanca’dan Füsun Demirel’in çevirdiği, Ali Yaylı’nın yönettiği, 'Hırsız' adlı tiyatro oyunu Efelerli sanatseverlere eğlenceli anlar yaşatacak.



'Hırsız' adlı tiyatro oyununa katılmak isteyenler ücretsiz davetiyelerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edebilecek.

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