Yaya yolunda motosiklet kullananlara ceza yağdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya yolunda motosiklet kullananlara ve motosikletlerini park edenlere ceza yağdı. Trafik kurallarını ihlal eden 67 sürücüye 35 bin 102 TL idari cezai işlem uygulandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği Ekipleri yaya yolunda motosiklet kullanan sürücülere ceza yağdırdı. Trafiğe kapalı olan Kaleiçi, Sağlık Caddesi, Kahramanlar Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda motosiklet kullanan, motosikletlerini park eden ve kask takmayan sürücülere ceza yağdı. 2 saat süren uygulamada 67 sürücüye toplamda 35 bin 102 TL idari para cezası verildi. Trafik Büro Amirliği ekiplerinin haftada 5 gün boyunca 2 saat bu uygulamayı sürdüreceği bildirildi.

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