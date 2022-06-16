Olta iğnesi yutan martıya tedavi



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'da, denizde yüzen çift tarafından suda hareketsiz bulunan ve kursağına olta iğnesi takıldığı belirlenen martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Martı, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Davutlar sahilinde yüzen Sevgi ve Erol Atabey çifti, suda hareketsiz buldukları martıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyelerinin de yakından ilgilendiği martının kursağına olta iğnesi takıldığı, ayaklarına da misine ipinin dolandığı görüldü. Martı, yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Röntgen çekilen martının kursağında olduğu tespit edilen olta iğnesi, operasyonla çıkarıldı. Tedavisine başlanan martı, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bazı martılar tesadüfi olarak duyarlı insanlar tarafından görülerek kurtarılması sağlanıyor. Ancak her martı bu kadar şanslı olmayabiliyor. Kursağında ya da üzerinde olta iğneleriyle dolaşan, avlanamayıp aç kalan ve hayatını kaybeden birçok martı da ne yazık ki var. Balıkçılar olta iğnesine takılan martılara denk geldiklerinde, misinayı kesip bırakmamalı. Martıyı yakalayarak ilgili kurumlara teslim etmelidir. Bazen de denize atılan plastik poşetleri yiyecek sanarak yiyen ve bunları sindiremeyen martılar, tokluk hissine kapıldıkları için aç kalarak öldükleri de görülmektedir. Deniz canlılarını olduğu gibi deniz kuşlarını da olumsuz etkileyen plastik poşetler denize atılmamalı, suda yüzenler toplanmalıdır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-06-16 13:40:19



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