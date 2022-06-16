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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne alacak

İHA

Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne alacak

Aydın’da 20212022 eğitimöğretim yılının yarın sona ermesi ile 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

Aydın il genelinde 18 bin 786 okul öncesi, 111 bin 913 ilkokul ve ortaokul, 54 bin 260 lise ile bin 586 özel eğitim kurumları olmak üzere toplamda 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Öğrenciler 16 Haziran Cuma günü karnelerini alırken, 15 bin 666 öğretmen de yaz tatiline girecek. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından yaz sonuna kadar dinlenme fırsatı yakalayacak.

Aydın’da karne töreni yarın saat 11.00'da Vali Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve protokol üyelerinin katılımlarıyla Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Ortaokulu'nda yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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