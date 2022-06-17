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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da Mayıs ayı içerisinde 2 bin 81 adet işletme denetlendi

İHA

Aydın'da Mayıs ayı içerisinde 2 bin 81 adet işletme denetlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilerek 2 bin 81 adet işletme denetlendi.

Mayıs ayında gıda üretim yerlerine 221 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 860 adet olmak üzere toplam; 2 bin 81 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme ve benzeri konulara istinaden il genelinde toplam 46 adet numune alındı. Yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 13 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 337 bin 746 TL'lik yasal işlem uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı içerisinde 245 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 2 milyon 137 bin 580,34 kg kuru incir, 53 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 825 bin 681 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 298 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 2 milyon 963 bin 261,34 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi.

ALO Gıda 174 hattına, Mayıs sayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 38 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 10 adet, üretim yerleri ile ilgili 5 adet olmak üzere toplam 53 adet şikayet geldi. Şikayetlerle ilgili olarak 30 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı.

Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığını'nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne (GGBS) kaydedildiği belirtilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerinin, 132 kişilik Gıda Kontrolör ekibi tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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