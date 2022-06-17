Nazilli'de Koray zora girdi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, iç transferde yeniden anlaşmak için görüştüğü stoper Koray Baykara ile el sıkışamadı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki tecrübeli savunmacıyla yaptığı temastan olumlu sonuç alamadı. Yönetimin yeni sezon alacağı ücret konusunda Koray'la uzlaşmaya varamadığı ifade edildi.
Nazilli ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli defans oyuncusunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullanabileceği bildirildi. Koray'ın kariyerine 1'inci Lig'de devam etmek istediği ve kendisiyle ilgilenen kulüplerin de olduğu iddia edildi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-06-17 11:21:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.