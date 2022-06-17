Kuşadası'nda yolda düşen turiste motorize ambulans müdahale etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Grand Orient Bazaar'da gemiden inen bir turist, yolda oluşan çukura takılıp düştü. Yaşlı adama ilk müdahaleyi motorize sağlık ekibi yaparken, turist ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanlarından birisi olan Kuşadası'na bugün Celebrity Consellation ve Oosterdam adlı iki gemi geldi. Sabahın erken ışıklarından itibaren 2 bin 257 yolcunun indiği Kuşadası'nda, turistler çarşıları doldurdu. Kruvaziyer turizminin en önemli çarşılarından Grand Orient Bazaar'da geçtiğimiz aylarda, Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen yol çalışması tamamlanmıştı. Bazı esnaflar yapılan yeni yolları eleştirirken bazı esnaflar ise takdirle karşıladı. Saat 12.00 sıralarında gemiden inen yaşlı bir turist, Grand Orient Bazaar'da alışveriş için gezdiği esnada yolda oluşan göçüğe takılıp düştü. Yaralanan turiste ilk müdahaleyi Grand Bazaar esnafı yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ilk olarak motorize sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaşlı turist ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı turistin diz kapağında kırık yada çatlak olabileceği düşünülüyor.

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