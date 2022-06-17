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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'de Süleyman Seba Parkı açıldı

İHA

Efeler'de Süleyman Seba Parkı açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Süleyman Seba Parkı düzenlenen tören ile açıldı.

Efelerli vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, çocukların gönüllerince oynayıp eğlenebilecekleri 'Süleyman Seba Parkı'nın açılışı Adnan Menderes Mahallesi’nde düzenlenen törenle gerçekleşti. Açılış törenine; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İYİ Parti Efeler İlçe Başkanı İlhan Adıyaman, CHP Sultanhisar İlçe Başkanı Davut Yavuz, Aydın Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Erdal Çıldır, Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit, Tiyatro sanatçıları; Tuna Arman, Somer Karvan, Umut Oğuz, Suat İnal, Ceren Bayır, Ebru Karanfilci, Efeler Belediyesi meclis üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Süleyman Seba isminin saygınlığına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Burası bir semtin içerisinde bir park yerinin açılışından daha öte bir anlam taşıyor. Süleyman Seba adı; örneğin tiyatroda Yıldız Kenter, siyasette Bülent Ecevit gibi zarafeti, nezaketi, saygınlığı temsil eden bir isimdir, bir semboldür. Futbol deyince de herkesin saygı duyduğu bir isimdir Süleyman Seba. O nedenle bunu Beşiktaşlılıktan çok daha öte bir simge olarak, bir ahlak olarak, bir sevginin bütün topluma yayılması olarak görüyoruz” dedi.

Parka isim verilirken kulüpçülük yapılmadığını vurgulayan Başkan Atay, söz verdikleri üzere Fenerbahçeliler için de bir park yapacaklarını hatırlattı. Konuşmasının devamında yapılacak yeni bir başka parka da Gençlerbirliği’nin merhum başkanı İlhan Cavcav’ın ismini vermek için törene katılanlardan izin isteyen Başkan Atay, ”Şimdi sizlerle beraber bir oylama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz 12 yıl Gençlerbirliği Genel Sekreterliği yaptım. Spor yasasının çıkmasında milletvekiliyken de çok emeğim geçti. Türk sporuna çok büyük katkılar sunan isimlerden biri de İlhan Cavcav’dır. Onun adına da park yapmak istiyoruz, onay veriyor musunuz?” diye sordu. Vatandaşlar da Efeler Belediye Başkanı Atay’ın önerisini alkışlarla kabul etti. Başkan Atay konuşmasını, Süleyman Seba Parkı’nın Efeler’e hayırlı olması temennisiyle noktaladı.

Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit ise Aydın’ın bir spor şehri olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, “Aydın, spor anlamında son yıllarda biraz pas tutmuş bir şehir. Başkanımız Mehmet Fatih Atay, Efelerspor ile birlikte bu konuda yeni bir ışık yaktı. Dolayısıyla tekrar kendileri başta olmak üzere Efelerspor’umuzun şampiyonluğunu kutluyorum. Kendisi çok kıymetli bir spor adamı olduğu için geçmişte Türk sporuna gerek kulüp, gerek milli takımlar düzeyinde çeşitli hizmetlerde bulunduğu için bizim sporla ilgili taleplerimizi kırmıyorlar. Süleyman Seba futbolun üstünde bir değer. Beşiktaş’ın da önüne geçmiş bir isim. Onun ismini bu parka layık görmek bizler için çok büyük bir çabaydı. Talebimizi başkanımıza ilettik, başkanımız ve değerli meclis üyeleri de bu talebi oybirliği ile kabul ettiler. Huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Adnan Menderes Mahallesi gibi gelişmekte olan bir mahallede bu parkın olması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Dernek yönetim kurulu olarak göreve geldiğimizde Süleyman Seba Parkı’nı açmak için üyelerimize bir söz vermiştik. Bugün huzurlarınızda bu sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel park artık Adnan Menderes Mahallesi sakinlerine, Beşiktaşlılara ve tüm Efeler halkına emanet" diye konuştu.

Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun ise, “Beşiktaş Spor Kulübü ile ismi özdeşleşmiş sporcu, başkan, onursal başkan Süleyman Seba adının yaşatılacağı parkın açılışı ile aralıksız devam eden hizmetlerinden dolayı başta Başkanım Mehmet Fatih Atay’a ve de tüm ekibine şahsım ve Adnan Menderes Mahallesi’nin güzide sakinleri adına teşekkürler ediyorum. Parkımız mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; davetliler ve törene katılanlarla birlikte açılış kurdelesini kesip Süleyman Seba Parkı’nı hizmete açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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