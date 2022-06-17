Demirel, vefatının 7. yılında Nazilli’de anıldı

Nazilli Belediyesi tarafından 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 7’nci ölüm yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.



Nazilli Belediyesi, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatının 7. yılında anma etkinliği düzenledi. Belediye Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, Kur’anı Kerim tilaveti okunarak vatandaşlara tavuklu pilav ikram edildi. Merhum Cumhurbaşkanı Demirel’in Türk siyasetinde unutulmaz bir yeri olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Memleketimize hizmet eden herkese Cenabı Allah rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Sel felaketi ile uğraştığımız bu zor günlerde ‘Barajlar Kralı’ lakabı ile tanınan, büyük hizmetleri olmuş, ülkemizin alt yapı ve su hizmetlerinde büyük emekleri olan GAP projesinin sahibi Merhum Süleyman Demirel’i rahmet ve minnetle anıyorum. İnşallah memleketimiz iyi ve güzel günlere kavuşacak ve bu zor günleri atlatacaktır. Vatandaşımızın Demirel’e olan ilgi ve sevgisini görüyorsunuz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kulandı.

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