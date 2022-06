Uzmanlardan velilere uyarı: Tatil boş zaman geçirip sadece dinlenmek değildir

Türkiye’de yaklaşık 19 milyon öğrenciye karnelerinin dağıtılması ile 20212022 eğitim öğretim yılı sona erdi. Globalleşen dünyada eğitim ve öğretim modellerinin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin durumunun da değiştiğini belirten Oktaylar Bilim Okulları’nın Kurucusu Hasan Can Oktaylar, veli ve öğrencilere seslenerek “Tatil boş zaman geçirip sadece dinlenmek değildir. Eğitim ve öğrenim hayat boyu devam eden bir olgudur” diyerek yaz tatilinde de öğrencilerin derslerin yanında hayatı da öğrenmelerini tavsiye etti.

Türkiye’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık 19 milyon öğrencinin tatile girdiğini belirten Oktaylar, verimli bir yaz tatili için velilere de büyük görevler düştüğünü söyledi. Bugün okul hayatındaki başarısı yüzde 100 olan bir gencin hayata atıldığında aynı başarıyı göstermeyebildiğini belirten Hasan Can Oktaylar, tatil sürecinde çocukların hayatın acı gerçekleri ile de yüz yüze getirilmesini tavsiye etti.

Türkiye’nin artık sınavlar ülkesi olduğunu ve geride kalan eğitim öğretim yılında 1 milyon 260 bin öğrencinin lise geçiş sınavı LGS için 3 milyon öğrencinin de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS/AYT) hazırlandığını kaydeden Oktaylar, “Çocuklarımız sadece bu sınavlara değil hayata da hazırlanması gerekiyor. Okullarımız bireyi geliştirme işlevini bir tarafa bırakarak çocuklarımızı sınavlara hazırlayan birer merkez haline gelmiş durumdadır. Okullarımız aynı zamanda çocukların ve ergenlerin zapturaptal merkezler haline gelmiştir. Oysa okulların çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkısı son derece önemlidir. Okulların altyapı yetersizliği, sporkültür ve benzeri aktivitelere yeterince yer verilmemesi öğrencilerin rekabetçi bir anlayışta yarıştırılmaları ve benzeri sebepler, çocuklarımızın sosyal duygusal ve fizyolojik gelişimsel sorunları yaşamakta oldukları gözlemlenmektedir” dedi.

Günümüzde eğitim paradigmalarındaki değişimler doğrultusunda eğitimin içeriğinin de değiştiğini belirten Oktaylar, “Artık bilgi edinmek değil bilgiyi üretmek, kullanmak ve düşünme ve becerilerini geliştirmek daha önemlidir. Öğretmen öğreten değil, öğrenci öğrenmelerine rehberlik eden konuma gelmiştir. Artık bilginin kaynağı okullar değil tüm yaşam alanlarıdır. Bu kuşatmışlık içerisinde çocuklarımız için önemli olan tatil geldi. Fakat günümüzün eğitim koşulları ve gelecek öngörüşünde tatil, her şeyi bırakıp boş zaman geçirme ve dinlenme dönemi olarak görülmemelidir. Tatilde çocuklarımızın okuma yapmaları, araştırma ve projeler üzerinde durmaları, yabancı dilini geliştirmeleri, teknoloji okur yazarlık becerilerini, kısa süreli işlere girerek yaşam becerilerini geliştirme, dinlenme ve sosyalleşmeyi destekleyecek çabalarda bulunmaları iyi olacaktır” diyerek çocukların bir yandan sınavlara hazırlanırken diğer yandan da hayata hazırlanmasını tavsiye etti.

