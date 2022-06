Trafik ekipleri öğrenciler için seferber oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile her sınav zamanı trafik yoğunluktan dolayı kilitlenme noktasına gelen Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) varyantında sorun yaşanmazken, öğrencilerin sınav merkezlerine sorunsuz bir şekilde intikali sağlandı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Sınavı (TYT) için tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da öğrenciler ve aileleri sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Aydın Valiliği tarafından dün açıklanan kararlar dahilinde Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü her sınav dönemi trafik yoğunluğunun yaşandığı ADÜ varyantı ve çatal köprü mevkiinde yeni bir düzenlemeye gitti. Öğrencilerin sınava zamanında yetişebilmeleri için kontrollü olarak yollar kapatılarak tek şerit olan gidiş güzergahı çift şeride çıkartıldı. Yapılan yeni uygulama sayesinde gerek özel araçları ile, gerekse toplu taşıma ile sınava yetişmeye çalışan öğrenciler sorunsuz şekilde sınav saatinden önce sınav merkezlerine ulaştırıldı. ÖSYM tarafından açıklanan kapı kapanış saatine yaklaşık yarım saat kala düzenlemenin yapıldığı mevkiide araç yoğunluğu neredeyse sıfıra inerken, yapılan düzenleme vatandaşlar ve öğrencilerden takdir topladı.



Her sınav günü metrelerce araç kuyruklarının oluştuğunu ancak yapılan uygulama sayesinde bu sefer rahat bir şekilde trafik akışının sağlandığını belirten vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

