Söke'de 2022 yılı Yaz Kur'an Kursları semineri gerçekleştirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde 2022 yılı Yaz Kur'an Kurslarında görev alacak olan görevlilere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.
2022 yılı Yaz Kur'an kurslarında eğitimöğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde Yaz Kur'an kurslarında görev alacak İmamHatip, MüezzinKayyımlara yönelik 'Yaz Kur’an Kursları Eğitim Seminerleri' gerçekleştirildi.
Söke İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer; Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Güzel'in gündemi okuması, Söke İlyas Bey Camii Müezzin Kayyımı Keramettin Temiz'in Kuran tilaveti, sinevizyon gösterimi, Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'nun açılış konuşması ile başladı. Seminerde; görevlilere 2022 Yaz Kur’an kursları esası, sınıf yönetimi, çocuk ve gençlerle etkili iletişim, dini bilgiler öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgiler verildi.
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