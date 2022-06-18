Aydın'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

İHA

Aydın'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin antenini tamir etmek için çatıya çıkan işçi dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Atilla Değirmenci, bir evin antenini tamir etmek için çatıya çıktı. Tamir sırasında dengesini kaybeden Değirmenci, metrelerce yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Değirmenci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Değirmenci’nin ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

34 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli JASAT'a yakalandı
YEREL HABERLER 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli JASAT'a ...
Sel mağdurlarının yaralarını sarmak için çalışma başlattılar
YEREL HABERLER Sel mağdurlarının yaralarını sarmak için çalışma ...
Aydın Lisesi'nin 3 patent başvurusu kabul edildi
YEREL HABERLER Aydın Lisesi'nin 3 patent başvurusu kabul edildi
Jandarma ekiplerinden Aydın'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Söke'de 2022 yılı Yaz Kur'an Kursları semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Söke'de 2022 yılı Yaz Kur'an Kursları semineri ...
Başkan Özcan'ın sınava yetişmesini sağladığı öğrenciden teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Özcan'ın sınava yetişmesini sağladığı ...
Trafik ekipleri öğrenciler için seferber oldu
YEREL HABERLER Trafik ekipleri öğrenciler için seferber oldu
Başkan Özcan öğrencileri unutmadı, yardımlarına koştu
YEREL HABERLER Başkan Özcan öğrencileri unutmadı, yardımlarına koştu
Sınav yolunda kaza yapınca imtihana giremediler
YEREL HABERLER Sınav yolunda kaza yapınca imtihana giremediler
Aydın Büyükşehir Belediyesi TYT sınavına katılan öğrencilerin yanında oldu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi TYT sınavına katılan ...
Nazilli'de öğrencinin imdadına Başkan Özcan yetişti
YEREL HABERLER Nazilli'de öğrencinin imdadına Başkan Özcan yetişti
Aydın'da YKS maratonu başladı Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Aydın'da YKS maratonu başladı Sınava geç kalan ...
Aydın’dan ilk kafile dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Aydın’dan ilk kafile dualarla uğurlandı
Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı
Uzmanlardan velilere uyarı: Tatil boş zaman geçirip sadece dinlenmek değildir
YEREL HABERLER Uzmanlardan velilere uyarı: Tatil boş zaman geçirip ...
Kuşadası’nda İspanyol Şeftalisi'nin Hasadına Başlandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda İspanyol Şeftalisi'nin Hasadına Başlandı
Vali Aksoy: “Babalar, koşulsuz sevginin timsalidir”
YEREL HABERLER Vali Aksoy: “Babalar, koşulsuz sevginin timsalidir”
Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı
Aydın'da akraba kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da akraba kavgası: 3 yaralı
Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ...
Germencik'te kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Germencik'te kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye ...
Başkan Ömer Günel: “Yalan haberlere Karşı Hukuki Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel: “Yalan haberlere Karşı Hukuki ...
Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Çeyrek Final Müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Çeyrek Final ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.