Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar babalar gününü buruk geçiriyor

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle ülkelerinden ayrılıp, Aydın'ın Kuşadası ilçesine sığınan savaş mağduru çocuklar, babalar gününü ülkelerinden ve evlerinden ayrı geçirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Annesi ve kız kardeşiyle Mart ayından bu yana Kuşadası'nda kalan Roman Yurin, 'Babamı çok özledim. İlk defa babalar gününde ayrı kaldık" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş yaklaşık 4 ayı geride bıraktı. Ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar bir tur firmasının aracılığıyla geçtiğimiz Mart ayında Moldova üzerinden Kuşadası'na geldi. Eşlerini ve babalarını geride bırakmak zorunda kalan Ukraynalı kadın ve çocuklar, babalar gününde ülkelerinden ve evlerinden uzakta olmanın acısını yaşıyor. Savaşın biteceği günü umutla bekleyen Ukraynalı çocuklar, babalarına olan özlemlerini ve sevgilerini fırsat buldukça telefonla arayıp konuşarak gideriyor. Kuşadası'nda annesi Marina Yurina ve kız kardeşi Liza ile birlikte kalan Roman, babası için akordiyon çaldı. Liza ise telefonla video kaydedip babasına 'Seni çok seviyorum. Umarım savaş biter ve en yakın zamanda seninle kavuşuruz" mesajı gönderdi.

'Babamı çok özledim”

Kuşadası'nda huzur ve güven içerisinde kaldıklarını belirten Roman Yurina, "Savaştan önce normal bir hayatımız vardı. Kiev'de arkadaşlarımla okula gider, eğlenceli vakit geçirirdik. Şimdi o günler çok uzakta kaldı. Ben konservatuvar öğrencisiyim. İlk defa babamdan ayrıyım. Rusya ile Ukrayna arasında olan savaşın bir an önce bitmesini diliyorum. Babamı ve ülkemi çok özledim" dedi.

"Savaş artık bitsin”

Babasına cep telefonu ile çektiği videoyu yollayan 6 yaşındaki Liza ise, "Baba şimdi senin yanında olmak isterdim. Biz burada iyiyiz. Seni çok seviyorum. Savaş artık bitsin. En yakın zamanda seninle kavuşmayı diliyorum" diye konuştu.

Eşi Andriy Yurina'nın Ukrayna Merkez Bankası'nda güvenlik görevlisi olduğunu ifade eden Marina Yurina da, "Çocuklarımla her akşam babamızı düşünüyoruz. Eşim için her gün dua ediyorum. Artık savaşın sona ermesini ve ülkemize geri dönmeyi istiyoruz. Çocuklarımın babasız büyümesini istemiyorum" dedi.

