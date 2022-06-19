Tiyatral gösteri ile 104 Efe, milli mücadele ruhunu anlattı

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü çerçevesinde 104 kadın ve erkek efe, milli mücadele ruhunu ve Kuvayi Milliye kahramanlarını hazırladıkları tiyatral gösteri ile hatırlattı.



Milli Mücadele döneminin önemli şehirlerinden olan Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü çerçevesinde hazırlanan tiyatral gösteri, izleyenlerden tam not aldı. Aydın Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (AYFAD) tarafından Yörük Ali Efe ve Kuvayı Milliye kahramanları anısına tiyatral halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Derneğin öncülüğünde 104 kişinin katılımı ile 8 ayda hazırlanan gösteri, Malgaç Baskını’nın 103. yıl dönümünde iki gün sahnelendi.



Aydın Kültür Merkezi’nde düzenlenen, milli mücadelede önemli yeri olan Malgaç Baskını ve Yörük Ali Efe’nin hayatı ile işgal yıllarında yaşananların tiyatro ve halk oyunlarıyla birleştirilerek anlatıldığı gösteri, yoğun ilgi gördü.

Gösteri ile ilgili açıklama yapan AYFAD Başkanı Mehmet Yıldırım; “Aydınımızın kurtuluşunun 100. yıldönümü sebebiyle ‘Yörük Ali Efe ve Kuvayi Milliye Kahramanları’ adlı bir proje hazırladık. Projemizi özellikle Malgaç Baskını’nın yapıldığı gün sahneleyerek, 103 yıl önce Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının Malgaç Köprüsü’ndeki Yunan karakoluna baskın yaparak Milli Mücadelede’ki ilk ateşimizi yakışını anlatmaya çalıştık. Ruhları şad olsun” dedi.



“Böyle çalışmaları devam ettirmeliyiz”

Ege Üniversitesi Devlet Müziği Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü emekli öğretim görevlisi Abdurrahim Karademir ise zeybeklik olgusunun Egelinin antik çağa uzanan bir yaşam biçimi olduğunu ve bu coğrafyada halkın ürettiği maddi manevi kültürel kimliklerin bir bütün olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekerek “Bu proje çok değerli bir çalışma. Bize düşen bu değerleri derleyip, toplamak ve arşivlemek. Eğer biz bunu yapar isek sadece bir yarışma formatında kalmaz, bu gece izlediğimiz gibi güzel, anlamlı, bir şeyler ifade eden gösterileri görebiliriz. Modern anlamda bu gösterileri görebiliriz. Bunları yapmaz isek bizler başkalarının yaşadığı kültürleri yaşarız. Çocuklarımız bunları yaşar. Bu bakımdan çok değerli ve başarılı bir çalışma. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.



Ses efektleri ve ışık oyunları ile bütünleşen gösterinin final sahnesi sonrasında izleyenlerin dakikalarca ayakta alkışladığı etkinlik, plaket töreni ve teşekkür konuşmaları ile son bulurken, gösteriyi Garnizon Komutanı Hakkı Haktan Armağan, İl Jandarma Komutanı Macit Engin, Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar izledi.

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