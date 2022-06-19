Gölette boğulan çocukların kimlikleri belli oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde suni sulama göletinde boğulan 2 gencin kimliği belli oldu.

Olay, Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup genç, serinlemek için evlerinin yaklaşık 500 metre yakınında bulunan suni sulama göletine gitti. Yanlarında getirdikleri halata tutunarak suya giren 5 gençten 2’si yüzmek için halatı bıraktı. Halatı bırakan 2 genç bir anda suyun kendilerini aşağıya çekmesi sonucu boğuldu. Arkadaşlarının suyun dibine çekilmesinin ardından, diğer çocuklar durumu yakınlarına bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çocuklara ulaşmak için havuzun bir bölümü açarak suyu boşaltmaya başladı. Gençlere ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 2 gencin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan çalışmaların ardından hayatını kaybeden gençlerin Resul Baybora (17) ile Yusuf Güzel (17) olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen gençlerin aileleri sinir krizi geçirirken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.



“Bir anda aşağıya çekildiler”

Arkadaşlarının yüzmek için halatı bıraktığını söyleyen gençler “3 tane ip vardı. Yüzmek için ipi bıraktılar onlar. Sonra bir anda aşağıya çekildiler. Diğer arkadaşlarımız çıkmışlardı, ben de çıkarken onların gittiğini gördüm. Tutmaya çalıştım, ip ile uzandım ama tutamadım” dedi.

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