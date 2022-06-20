ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.



Törene; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, “Fakültemiz için beklediğimiz bir kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Fen Edebiyat Fakültesi ayrılması için YÖK’e yaptığımız başvuru uygun bulunmuştur. Fakültemiz bundan sonraki süreçte ‘Fen Fakültesi’ ve ‘İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ olarak iki fakülteye ayrılacaktır. Bu konuda emeği geçen başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” sözleri ile YÖK kararını katılımcılarla paylaştı.



Öğrencilerin Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden birisinden olmanın kıvancını taşıdığını belirten Prof. Dr. Kubilay Metin, “Sizler her biriniz bu fakülteden mezun olmayı ve hayalinizdeki mesleğinize girmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını, kazandığınız vizyon ve değerlerinde, bu eğitimin ayrı bir parçası olduğunu unutmamanız gerekir. İşte bu yüzden Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde olmak sizi ayrıcalıklı kılar. Aydın Adnan Menderes Üniversitesini tercih ederken, kapısından girdiğiniz andan itibaren farklılığı hissettiğiniz o ilk günün heyecanı ile bugünkü son günün heyecanı hatırınızda kalacak ve bu heyecanı hayatınızın sonuna kadar hissedeceksiniz.” diye konuştu.



Öğrencilerin kendileri, aileleri ve ülkemize karşı sorumlulukları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kubilay Metin, “Her son yeni bir başlangıçtır bilinciyle, kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza olan inancımız tamdır. Bu süreçte elde edeceğiniz başarı ve toplumsal katkı siz ve aileniz kadar Aydın Adnan Menderes Üniversitesini de yüceltecek ve bizleri onurlandıracaktır. Hepinizi tebrik ediyor, hayatınızın bu yeni döneminde başarı, sağlık ve mutluluğun her zaman yanınızda olmasını diliyorum, yolunuz aydın bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.



Öğrencilerin kendilerini bugüne değil geleceğe konumlandırmaları gerektiğini vurgulayarak konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bizim sizlere ve gayretinize olan güvenimiz tam. İş hayatınızda işinize sadık olun, çevrenize ve çalışma arkadaşlarınıza vefalı olun, gayretli olun. En önemlisi adil olun; bizim medeniyet bilincimizin temelinde bu var. Büyüklerinize saygılı, küçüklerinize şefkatli olun. Sabırla yaklaşın, denemekten yılmayın. Olumsuzluklar sizleri yolunuzdan alıkoymasın. Kendinize inanın; bizler sizlere inanıyoruz” sözlerinin ardından öğrencileri tebrik edip başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir konuşmasının ardından Fakültenin en yaşlı mezunu olan Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Kemal Benli’ye emeklerinden dolayı tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.



Fen Edebiyat Fakültesi 20212022 Akademik Yılı 1.’si Destegün Aydın’a ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, 2.’si Melisa Nakıp’a Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, 3.’sü Esma Ekmekçi’ye Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şefik Erkurt ödüllerini verdi.



Ödüllerinin verilmesinin ardından konuşma yapan Fakülte 1.’si Destegün Aydın, emeklerinden dolayı tüm öğretim üyelerine ve ailelere kendisi ve arkadaşları adına teşekkürlerini iletti.



Mezun öğrencilere belgelerinin verilmesi ve keplerin atılması ile tören sona erdi.

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