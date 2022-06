Akaryakıt zamlarından sonra bisiklet kıymete bindi Arabalar garajlara kaldırıldı, bisikletler yola indi

Akaryakıta gelen son zamlarla birlikte 30 lirayı bulan benzin ve mazot fiyatları cep yakınca vatandaşlar en uygun ulaşım aracı olan bisiklete yöneldi. 54 yıllık bisiklet tamircisi 65 yaşındaki Doğan Özveren, "İnsanlar artık araçlarını kullanmayı tercih etmiyorlar. Akaryakıt fiyatları cep yakınca neredeyse her evde en az bir bisiklet bulunmaya başladı" dedi.



Ülke genelinde akaryakıttaki son fiyat artışlarının ardından vatandaşlar kendilerine alternatif yollar aramaya başladı. Vatandaşlar mecbur olmadıkça araç kullanmazken, zamlarla birlikte hem sağlıklı hem de en masrafsız ulaşım aracı olan bisiklet kıymete bindi. Babasının yanında 11 yaşında çırak olarak başladığı mesleği yarım asırdır sürdüren bisiklet tamircisi 65 yaşındaki Doğan Özveren bisiklet kullanımın arttığını belirtti. İşlerinin yaz döneminde daha da arttığını ifade eden Özveren, "Mesleğe 11 yaşında iken babamın yanında çırak olarak başladım. 54 yıldır aralıksız mesleğimi yapıyorum. Babamın vefatı sonrası mesleğimi tek başıma yapmaya devam ettirdim. Geçmiş yıllarda bisikletin yanı sıra motosikletlerin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyorduk. Şu anda ise işlerimizin yoğunluğu nedeniyle sadece bisikletlere bakıyorum. Kış mevsimine göre yazın bisiklet kullanımı daha çok artıyor. Bu durumdan dolayı yaz mevsiminde iş yoğunluğumuz daha fazla" dedi.



"Her evde bir bisiklet olmaya başladı"

Cep yakan akaryakıt fiyatları insanları ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmaya yönelttiğini belirten bisiklet tamircisi Özveren, "Özellikle kısa mesafeler için bisiklet çok pratik. Efeler ilçemizin merkez mahallelerinin bir ucundan bir ucuna ortalama 10 kilometre. Bisiklet ile her yere gidip gelebilirsiniz. Genelde yaş itibari ile bisiklet kullanma yaşı ilkokul ve ortaokul dönemleriydi. Ama son akaryakıt zamlarından sonra hemen hemen her evde bir adet bisiklet olmaya başladı desem yeridir. Örnek vermek gerekirse bir kişinin bir yerden bir yere gidebilmek için tek seferdeki şehir içi otobüsü maliyeti 5 TL. 4 kişilik bir aileyi düşünecek olursak git gel 40 TL. Vatandaşlar kısa yada uzun mesafe fark etmeksizin ulaşıma bu parayı vermektense bisiklet ile gelip gidiyorlar. Hem para ceplerine kalıyor hem de pedal çevirip hareket ederek sağlığını da koruyor. Bu dönemde en uygun ulaşım aracı bisiklet oldu" dedi.



"Eli tornavida ve pense tutan aç kalmaz"

Şimdiye kadar birçok çırak ve kalfa yetiştirdiğini belirten Özveren, "Şimdiye kadar, onlarca çırak ve kalfa yetiştirdim. Kalfalarımın bir çoğu kendi iş yerlerini açtı. Eli tornavida ve pense tutan kimse işsiz kalmaz. Şimdiki gençler maalesef iş beğenmiyorlar. Bizler gibi burada yağın, pasın içerisinde çalışmak yerine daha farklı işler istiyorlar. Gençlerin güzü yükseklikte. Çocuklara 'gel bize yardım et' diyoruz gelmiyorlar. Bu meslek her zaman geçerli meslek. Allah'a çok şükür kazancım iyi. İki çocuğumu bu meslek sayesinde büyüttüm ve onlara dört dörtlük düğün yaptım. Allah'a çok şükür bu meslekten emekli de oldum. Kimseye muhtaç olmadan hayatımı sürdürüyorum. Bir kaç sene sonra da tamamen bırakıp evimde zaman geçireceğim" ifadelerini kullandı.

