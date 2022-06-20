Nazilli Belediyespor, Çağrı Bülbül'le anlaşmaya vardı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 2'nci Lig'de transferin hızlı takımı Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor'dan defansif orta saha oyuncusu Çağrı Bülbül'le anlaşmaya varırken, 4 oyuncunun daha yolda olduğu iddia edildi.

Teknik direktör Taner Öcal'ın raporu doğrultusunda transfer arayışlarını sürdüren yönetimin anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Çağrı'nın ilçeye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Futbola Hacettepe altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği, Giresunspor, Kastamonuspor, Yeni Orduspor'da da forma giydi. Nazilli Belediyespor'un Erbaaspor'dan eski stoperi İsmail Hacıhafızoğlu, Diyarbekirspor'dan savunma oyuncusu Şahin Şafakoğlu, Uşakspor'dan forvet Yasin Ozan ve Ankaraspor'dan kanat oyuncusu Şahin Fıstıkçı'yla da anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-06-20 10:59:33



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