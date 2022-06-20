Nazilli'de Otizm Orkestrası ve Korosu konser verdi

İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu Nazilli Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda konser verdi.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konsere; Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı, NAZGEM Kurucu Müdürleri Tuncay Ayas ve Ekrem Eskici, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şef Dr. Öğretim Üyesi Orçun Berrakçay’ın yönettiği konserde İstiklal Marşı orkestra tarafından canlı olarak çalındı ve koro üyeleri tarafından büyük bir coşkuyla söylendi. Dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra ve koro olan ayrıca bugüne kadar yaklaşık 185 konser veren grup izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.



Sahneye çıkarak şarkılara eşlik eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bize büyük mutluluklar getirdiniz. Sizleri Nazillimizde izlemek bizim için büyük bir zevk olacak. Nazillimizde böylesine güzel bir etkinliği gerçekleştirmek noktasında büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımın heyecanla sizleri dinlemeyi beklediğini biliyorum. Nazillimizde iyi ve güzel işler oluyor. Sizler de değerli teşriflerinizle bizlere güç veriyorsunuz. İyi ki varsınız” diye konuştu.



İzmir Marşı, Ankara rüzgarı, İndim Havuz Başına, Bir Başkadır Benim Memleketim ve Mavi Boncuk gibi birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser yaklaşık 2 saat sürdü. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan konser sonunda orkestra ve koro üyelerine çiçek takdiminde bulunarak benzer bir çalışmayı Nazilli’de gerçekleştirmek istediklerini belirtti. İzot İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu üyeleri ise desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

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