Başkan Erol, futbol sahası için Ankara'ya gitti

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, futbol sahası yapımı için sözleşme imzalamaya Ankara’ya gitti.



Aydın’ın Buharkent ilçesindeki Feslek ve Gelenbe Mahallelerine nizami futbol sahası yapılacak. Mahallelere yapılacak olan sahalar için Ankara’ya giden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise Spor Toto Başkanlığı’na giderek sözleşme imzalayacak.



Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma “Bir projemiz daha hayata geçiyor” notunu düşen Başkan Erol, verdikleri sözlerin her zaman arkasında olduklarına vurgu yaptı.



Başkan Erol, yaptığı paylaşımda “Ankara yolundayız. Bir projemiz daha hayata geçiyor. FeslekGelenbe Spor Kulübü Başkanımız Tayfun Türkeş, Başkan Yardımcısı Raşit Çetinbağ ile birlikte FeslekGelenbe Mahallelerimize yapılacak Nizami Futbol Sahası için Spor Toto Başkanlığı’na sözleşme imzalamaya gidiyoruz. Biz her zaman sözümüzün arkasında durduk. Biz sözünü unutanlardan değiliz” ifadelerine yer verdi.

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