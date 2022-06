Böyle öfke görülmedi: Öldüresiye dövdüler, öldü sanıp kaçtılar Maddi hasarlı kazanın ardından, otomobil sürücüsü ve beraberindekiler kamyon sürücüsünü komaya soktu

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından otomobil sürücüsü beraberindekilerle kamyon sürücüsünü öldüresiye dövdü. Kamyon sürücüsünün bayılıp yere yığılmasının ardından öldüğünü zannederek kaçan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı. Kafasında 14 kırık oluşan kamyon sürücüsünün yoğun bakımda tedavisi devam ederken, saldırganların ise salıverildiği öğrenildi.

Olay Çine'nin Söğütçük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın yönüne giden C.U.'nun (27) kullandığı 09 C 3902 plakalı hafriyat kamyonu, Söğütçük mevkisinde Y.D. (32) yönetimindeki 09 LN 900 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadan sonra otomobildekilerin halini sormak için duran kamyon şoförüne iddiaya göre, otomobil sürücüsü Y.D. (31) ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. (52), T.Ç. (52), E.Ç. (36) ve T.A. (45) kamyonun camlarını kırarak darp etmeye başladı.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine parke taşı vurulan kamyon şoförü acılara dayanamayıp kamyonun direksiyonunda bayılınca, saldırganlar şoförün öldüğünü zannedip olay yerinden kaçtı. Kazadan hemen sonra kamyondaki telsiz ile kaza yaptığı bilgisini veren C.U.’nun yanına gelen mesai arkadaşları, C.U.'yu baygın vaziyette buldu.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan C.U. burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.



Kafatasında 14 kırık oluştu

Burada yapılan muayenesinde kafasında 14 ayrı kırık olan C.U. yoğun bakım servisine alındı. Oğlunun komada ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Tuncay Can, olaydan sonra gece yakalanan 5 zanlının ifadesi alındıktan sonra salıverildiğini belirterek “Adalet istiyorum” dedi.

Şu anda oğlunun konuşamadığını belirten Tuncay Can, “Oğlum bir otomobil ile kazaya karışıyor. Maddi hasarlı da olsa kazadan sonra karşı tarafın halini hatırını sormak için durduğunda otomobil şoförü ile birlikte araçtan inen 5 kişi önce parke taşı ile kamyonun camını kırıp sonra kafasına taşla vurmaya başlıyor. Oğlum baygınlık geçirince öldü zannedip bırakıp gidiyorlar. Bu kişiler gece jandarma tarafından yakalandı. Ancak ifade verip çekip gittiler. Adalet istiyorum” diye konuştu.

