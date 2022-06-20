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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı Belediyesi lokma hayrı gerçekleştirdi

İHA

Koçarlı Belediyesi lokma hayrı gerçekleştirdi

Koçarlı Belediyesi tarafından ilçe de yaşanan sel felaketi dolayısıyla ve genç yaşta hayatını kaybeden ilçenin sevilen gençlerinden Barış Toker ile tüm vefat edenler için lokma hayrı gerçekleştirildi.

Koçarlı Belediyesi önünde gerçekleştirilen lokma hayrı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal ve müftülük personeli tarafından okunan dualar ile başladı. Gerçekleşen Hayra Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Çelik, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Sivil Toplum örgütü başkanları, muhtarlar, belediye personelleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Başkan Kaplan ve protokol üyeleri yapılan lokma hayrını vatandaşlara kendi elleriyle dağıtırken bir daha afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan gerçekleşen lokma hayır ile ilgili yaptığı açıklamada, ilçede son zamanlarda yaşanan üzücü ve acı olaylar neticesinde lokma hayrı yaptıklarını ifade ederek, “ Geçtiğimiz haftalarda şiddetli yağışlar nedeniyle Çakırbeyli, Boydere ve Cincin mahallelerimizde sel felaketi yaşadık. Ayrıca ilçemizin sevilen gençlerinden Barış Toker kardeşimizi kaybettik. Yaşadığımız tüm bu üzücü olaylar için ve tüm vefat eden hemşerilerimiz için bir nebzede olsun bir daha böyle kötü olayların ilçemizde ve tüm dünyada tekrarlanmaması açısından böyle bir hayır düzenledik. Bir daha üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum. Sel felaketinde zarar gören hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Belediyemiz tarafından yaralar sarılmaya devam ediyor. Vefat eden kardeşimiz Barış Toker’e de Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere tüm Koçarlı’mıza da başsağlığı dilerim” diye konuştu.

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