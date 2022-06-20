CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 23 Haziran’da Kuşadası’nda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran’da Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen projeler için düzenlenecek toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Kuşadası’na gelecek.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük Aydın gezisi çerçevesinde 23 Haziran Perşembe günü saat 13.30’da Kuşadası’nda olacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Tariş Alanı’nda yapımı tamamlanarak kente kazandırılan Kuşadası Belediyesi’nin de yer alacağı yeni hizmet kompleksinin açılışını gerçekleştirecek.



Toplu açılış ve temel atma törenine katılacak

CHP Lideri, Belediye Hizmet Binası ile birlikte Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapılan Cafer Kotan Yaşam Alanı ile alanın içerisinde bulunan taziye evi, annebebek evi ve kütüphanenin, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapılan Kuşadası Gençlik Spor Parkı ile Tokuçoğlu Basketbol Parkı’nın açılışını yapacak. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapılacak olan Tenis Kulübü ile Türkmen Mahallesi’nde yapılacak olan Otizm Yaşam ve Spor Alanı’nın ise temelini atacak.



Başkan Günel “Kentimizi güzel bir hafta bekliyor”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha Kuşadası’nda ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Göreve geldiğimiz günden bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun desteği ile modern ve estetik bir turizm kenti tasarlamak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu çerçevede tamamladığımız ve yapımına başlayacağımız projelerimiz için düzenleyecek olduğumuz açılış ve temel atma törenini Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun değerli katılımı ile 23 Haziran’da gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi Perşembe günü saat 13.30’da Tariş Alanı’na bekliyoruz. Kentimizi çok güzel bir hafta bekliyor” dedi.

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